Fãs do BBB 24 pedem revisão da prova do líder por suposta trapaça | A TARDE

Internautas pedem uma revisão da prova do líder de quinta-feira, 14, do BBB 24, que culminou com a vitória de Giovanna, por uma suposta admissão de trapaça por parte da sister. Por causa disso, a tag #Downyrevisaaprova chegou a figurar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Segundo usuários do X, Giovanna teria trapaceado na prova do Líder. Na última fase, os brothers tiveram que achar a cama com o card premiado e a mineira acertou de primeira. A a acusação é de que a mineira teria visto qual era a cama certa antes da etapa final.

A polêmica está na última fase da prova do líder, que foi de sorte após duas etapas de habilidade. Giovanna levou a melhor na disputa com Davi, após acertar de primeira a cama sorteada, que era a de número 6.

Seguindo a dinâmica da semana, ela terá que apontar 5 participantes para o "Na Mira", em que apenas um deles poderá ser o indicado direto para o paredão. O líder vai imunizar um, dentre os escolhidos para o "Na Mira", e a casa votará em aberto apenas entre os participantes que restaram "Na Mira". O mais votado irá ao paredão.

A casa votará uma segunda vez, mas no confessionário, e o mais votado também vai para o paredão. As pessoas que foram indicadas para a "Mira" ainda terão que escolher, em consenso, uma outra pessoa para indicar ao paredão.

Aq O vídeo com ZOOM nas expressões da Giovanna, quando o Davi fala o número 2 a Giovanna já solta um sorriso, e fica mais visível quando ele pula na cama e volta pro lugar e ela dá um "pulinho" e vai festejando até a cama 6 🤨



DOWNY REVISA A PROVA #BBB24pic.twitter.com/N45EwYPxWX — Mary 🚗🪷🍓 (@Mariel7712) March 15, 2024