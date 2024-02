Fãs especulam “verdadeiro” motivo para término de Anny e Matteus | A TARDE

Nesta quinta-feira ,15, Denziane, a Anny, colocou um ponto final no relacionamento com Matteus no BBB 24. O fim do namorico dos brothers teve grande repercussão nas redes sociais e acabou virando meme, após internautas especularem um “verdadeiro” motivo para a decisão. Apesar de Deniziae ter dito que não estava conseguindo ser quem é para justificar o término, os fãs do programa apontaram outra razão: o novo visual do rapaz, que tirou a barba.

“A Denziane terminando com o Matteus porque não aguentou vê-lo 24 horas sem barba”, brincou um usuário do X, antigo Twitter. “Tô rindo muito que foi só o Matteus tirar a barba que a Deniziane quis terminar com ele”, disse outra. “Aqui o exato momento que a Deniziane decidiu terminar a relação com o Matteus”, disparou outra ao exibir um vídeo do momento em que o rapaz mostra seu novo visual à sister.

Na conversa com Matteus, Anny explicou a decisão. “Foi genuíno. Mas eu queria tentar, talvez, lá fora, porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande”, disse ela.

E continuou: “Entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso, que também está interferindo também na minha entrega e na nossa relação”, falou.



