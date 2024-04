Fernanda do BBB 24 já foi presa em flagrante | A TARDE

Fernanda Bande, participante polêmica do BBB 24, já foi presa. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a confeiteira foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), sob a acusação de estar subtraindo, para seu proveito, energia elétrica. O caso aconteceu em 2022.

À época, foi constatada a existência de uma ligação direta na rede de distribuição da concessionária ENEL Distribuição S.A, sem passar pelo registro de consumo de sua área gourmet. O “gato” foi confirmado após uma perícia. A investigação confirmou as suspeitas de furto de energia, com uma manobra feita para burlar os medidores da companhia.



Segundo fontes da colunista, Fernanda chegou a ser presa em flagrante pelo crime. Sua mãe foi até a delegacia para tomar conhecimento do fato. Fernanda optou por permanecer em silêncio. Foi então fixada uma fiança no valor de R$ 1 mil a ser paga pela participante do reality para que obtivesse sua liberdade.



O montante foi pago por outra pessoa em favor da sister, e a penalidade foi extinta após o cumprimento de algumas regras estabelecidas judicialmente. Atualmente, o processo está arquivado e o registro não consta mais nos antecedentes criminais da confeiteira.