Fernanda é a 15ª eliminada do BBB24 | A TARDE

Com alta rejeição em um paredão triplo, Fernanda foi a 15ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB). A confeiteira saiu do reality com 57,09% da média dos votos para deixar o game. Na segunda colocação, ficou Giovanna, com 37,85% dos votos. A participante com menos votos para sair foi Beatriz, com 5,06%. Fernanda foi emparedada após ser a mais votada da casa na última sexta.

Confira, abaixo, todos os percentuais da votação do BBB 24:



Beatriz

Média: 5,06%

Voto Único: 6,73%

Voto Torcida: 3,39%

Fernanda



Média: 57,09%

Voto Único: 53,46%

Voto Torcida: 60,72%

Giovanna



Média: 37,85%

Voto Único: 39,81%

Voto Torcida: 35,89%