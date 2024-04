Fernanda questiona banhos de Davi e diz que ele tem "complexo de sujo" | A TARDE

Em conversa com Pitel no Quarto Gnomos, neste sábado, 30, no BBB 24, Fernanda comentou sobre a quantidade de banhos que Davi toma durante o dia na casa. Segundo a sister, o motorista de aplicativo, tem “complexo de sujo”.

“Ele vai tomar banho de novo por quê? Se ele tomou banho agora há pouco? Caraca, cara, que mania de se sentir sujo,” disse Fernanda. “Ele é o amigo do banho,” responde Pitel.

“Não é amigo do banho, é complexo de sujo! Nem faz bem para a pele você lavar toda hora, você sabia disso? Têm várias pesquisas sobre isso”, rebateu Fernanda.

“Ainda bem que a gente nunca bateu a água. Se a gente tivesse batido a água todo mundo ia cair em cima dele,” afirmou Pitel.

No BBB, há um estoque determinado de água, que pode ser visualizado através de uma tela. Caso os participantes consumam uma quantidade excessiva, com banhos longos e uso exagerado na cozinha, no banheiro ou na área de serviço, os participantes podem ser punidos.





Reprodução | Twitter