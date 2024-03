Filho de Rodriguinho revela briga recente e pede desculpas | A TARDE

O cantor Gaab, filho do agora ex-BBB Rodriguinho, fez uma publicação em seu Instagram na última terça-feira, 27, desejando feliz aniversário e pedindo perdão ao pai pelos desentendimentos que tiveram nos últimos tempos. Ele contou que quer reencontrá-lo para dar um abraço.

>> Rodriguinho após eliminação: “Os dias de festas eram os mais difíceis”

“Feliz aniversário, pai, te amo muito. Confesso que fico assustado de ver você chegando nos 50… Queria que você fosse novo para sempre”, iniciou Gaab, que continuou dizendo que eles tiveram “algumas discussões” no ano passado.



“Confesso que se pudesse voltar no tempo e não falar nada do que eu te falei, eu voltaria… não sei o que significou para você, e nunca te perguntei sobre, de vergonha mesmo… Já pedi perdão a Deus, mas ainda não a você. Perdão, pai! Quando você sair do programa quero te dar um abração, por causa disso e por causa de todos os abraços que deixei de te dar por besteiras da minha cabeça… feliz aniversário pai, eu te amo muito”, finalizou.