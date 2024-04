Globo manda ex-BBBs suspenderem permutas e contratos comerciais | A TARDE

A TV Globo surpreendeu ao impor restrições severas aos ex-participantes do BBB 24 em relação a acordos comerciais. Segundo o portal LeoDias, a emissora vetou até mesmo "permutas" com pizzarias, exigindo que todas as parcerias publicitárias dos ex-brothers e sisters passem pelo seu crivo.

Essa medida resultou no veto de 16 segmentos comerciais, impedindo ex-participantes de fecharem acordos com restaurantes, lanchonetes, lojas, marcas de vestuário, maquiagem, entre outros.

Alguns foram até obrigados a cancelar permutas com pizzarias e vídeos feitos em colaboração com influenciadoras.

O bloqueio comercial permanecerá vigente até julho deste ano, quando se encerram as obrigações comerciais de todos os participantes do reality.