Globo toma decisão polêmica sobre BBB 25 antes da estreia

BBB 25 não terá plateia mais uma vez - Foto: Reprodução | Globo

A Globo decidiu se manifestar sobre a ideia do BBB 25 retornar com plateia nos dias das eliminações. Após estudar a possibilidade, o canal optou por manter o programa sem a presença de público ao vivo.

Leia Mais:

>>> Participante do Big Brother é expulsa por ser ‘planta’; entenda

>>> Globo confirma mais dois nomes para o BBB 25; saiba quem

>>> Cotado para o BBB 25, Jesuíta Barbosa diz se participaria do reality

A informação foi confirmada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash, que declarou que as entrevistas do eliminado do reality show com Tadeu Schmidt são bem aceitas internamente e rendem audiência.

Além disso, a publicação garantiu que o retorno da plateia poderia atrapalhar o momento do anfitrião. Além disso, a Globo entende que a pleteia poderia dar dores de cabeça com momentos inusitados.

Globo resgata tradição no BBB 25

O jornalista Rick Souza, do site TV Pop, afirmou que o canal voltará a exibir, ao vivo, a saída dos participantes do BBB 25 do hotel do pré-confinamento até a casa.

A transmissão ocorrerá no próprio dia 13, quando estreará a nova temporada na Globo. As entradas ocorrerão durante os intervalos da TV aberta.