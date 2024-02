"Insistem em desvalidar uma relação", dispara esposa de Davi | A TARDE

A esposa de Davi do BBB 24 quebrou o silêncio sobre as especulações de que o brother baiano estaria criando sentimentos por Isabelle, aliada de confinamento. Mani Reggo desabafou ao dizer que as pessoas insistem em desvalidar o seu relacionamento com o motorista, principalmente por eles fugirem do que é considerado padrão.

"Por que algumas pessoas insistem em desvalidar uma relação? Muitos usam os seus parâmetros para medir a beleza e os sentimentos dos outros. É difícil aceitar um amor entre pretos, um corpo fora do dito e julgado padrão social e sem interesse financeiro. Sim, sou muito feliz com a minha vida, com o meu corpo e com a minha relação", escreveu Mani em seu Instagram.

Em seguida, ela falou sobre alguns princípios e valores do seu relacionamento com o brother. "Fingem não enxergar uma relação construída a base de muito companheirismo, trabalho, afetividade, respeito e amor", finalizou.