Irmã entrega jogo de Aline Patriarca no BBB 25: “Vai saber lidar”

Amanda Patriarca, irmã da ex-policial militar e atual participante do BBB 25, Aline Patriarca - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Amanda Patriarca, irmã da ex-policial militar e atual participante do BBB 25, Aline Patriarca, compartilhou detalhes sobre a personalidade da baiana e suas possíveis estratégias no reality show. Em entrevista ao Grupo A TARDE, Amanda destacou as qualidades e o estilo de jogo que Aline deve apresentar durante o programa.

“Ela vai ser coração, vai ser muito intensa, mas ela também é razão. Ela é guerreira, determinada, então ela vai se jogar no jogo mesmo. Ela vai competir e vai, junto com o Vinícius, chegar até o final”, afirmou.

Além de sua garra, Amanda acredita que Aline será uma representante da alegria e da cultura baiana. “Vai entregar dança, muita resenha, muita alegria. Vocês vão se divertir muito. Além das gírias que são comuns na Bahia, a gente tem as gírias que ela carrega consigo mesma, como: ‘que é, não viaje não’, ‘quebrando e amassando’, ‘coisa gostosa de mãe’”.



Por outro lado, Amanda destacou um desafio que Aline pode enfrentar no confinamento. “Ela é muito inteligente e sabe usar a razão, mas também é canceriana, pura emoção. Se não equilibrar bem o emocional e a razão, pode acabar se complicando. Mas, com fé em Deus, sei que ela vai lidar bem com isso!”, completou.