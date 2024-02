Kannário dispara contra Rodriguinho: "Já tinha desligado o disjuntor" | A TARDE

O cantor Igor Kannário demonstrou revolta nas redes sociais com as atitudes do cantor Rodriguinho, que participa do reality show Big Brother Brasil 2024. Na manhã desta segunda-feira, 5, Kannário revelou apoiar o baiano Davi, que também está na casa mais vigiada do Brasil, e disse que, caso tivesse participando do programa, já teria agredido Rodriguinho.

"Não assisto o Big Brother. Eu passei a assistir o Big Brother por causa do nosso parceiro Davi, né? Cajacite, Pá, Salvador, Bahia. Nós temos que estar do lado do irmão. Estão fazendo laranjada com o irmão lá dentro.", iniciou.

Na sequência, Kannário falou sobre o colega de profissão, Rodriguinho.

"Vou falar uma parada para você, vou, família. Eu não dou pé para o Big Brother não, não dá não, não dá para mim não. Não dá para mim não, porque se rola aquela gestão que rolou com o Rodrigo, eu já tinha desligado o disjuntor dele, já tinha apagado a luz dele já. Esses caras que falam muito, já tinha trancado a ponta de queijo. Já ia dar uma merda da porra."

