Kleber Rosa sai em defesa de Davi do BBB | A TARDE

O pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo PSOL e ativista do movimento negro, Kleber Rosa, veio através das redes sociais para sair em defesa do baiano Davi do BBB 24.

Kleber disse que "em qual momento da vida iríamos imaginar um jovem negro, baiano, de Cajacyti, posturado e calmo, protagonizando em rede nacional. Chamando uma dondoca, branca, e rica, de inútil. Viva Davi, terror dos camarotes!", salienta, ao fazer referência à fala de Davi em que o participante chama a modelo Yasmin Brunet de "jogadora inútil".

Para Kleber Rosa, a postura de Davi de insubmissão e de coragem está incomodando o "camarote" e está "mexendo" com paradigmas criados historicamente na sociedade brasileira.

" Davi está causando tanta polêmica, tanto rebuliço, porque, na verdade, a participação dele está incomodando os participantes que estão acostumados com a imagem do negro cabisbaixo e submisso. Davi é um jovem negro, trabalhador, um guerreiro do dia dia. Um baiano da gema. Que todos os dias tenta driblar a exclusão social e o racismo. Por isso, está incomodando tanto o camarote do Big Brother Brasil", reflete Kleber.

Briga generalizada

Na noite desta segunda-feira, 4, uma briga generalizada tomou conta da casa do BBB 24. Após a dinâmica do Sincerão, realizada, Leidy Elin e Yasmin Brunet discutiram com o baiano Davi Brito.

A situação teria começado após uma conversa da modelo com o participante Matteus, onde Yasmin falava sobre as atitudes de Davi e acusou o brother de 'passar pano' para as atitudes do motorista de aplicativo.

Após escutar a conversa, o baiano apontou que Yasmin votou em Bin, e a sister se revoltou: 'É melhor você ficar calado'. Davi também acusou Leidy, que se envolveu na treta, após também ser citada como voto em Bin. "Você quer se aparecer em cima da história do jogo.".

O motorista por aplicativo ainda se dirigiu a Bin Laden e o aconselhou: "Abra seu olho". Beatriz, Isabelle e Matteus pediram que Davi se acalmasse, mas ele continuou exaltado.

Leidy continuou provocando Davi, dizendo para que ele fosse ao Confessionário e pedisse a eliminação dela. A trancista ainda afirmou que entrou na casa "direto" e não por voto do Puxadinho.