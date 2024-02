Lá Fúria lança hit: ‘Calma, calabreso’ | A TARDE

A frase mais comentada nas últimas horas "calma, calabreso" já virou até letra de música; O grupo La Fúria, comandado pelo cantor Bruno Magnata lançou na tarde desta quarta-feira, 1, a parte da canção que promete ser o novo hit da banda.

A frase "Calma, Calabreso" é do humorista Toninho Tornado, que viralizou nas últimas horas após ter sido falada pelo baiano Davi Brito, participante do Big Brother Brasil (BBB), e gerado confusão na casa mais vigiada do Brasil.

No pagodão da La Fúria sobrou até pra MC Bin Laden e o cantor Rodriguinho.

Confira:

Estourou no BBB, geral tá sabendo

O Bin Laden tá nervoso,

não precisa desespero

Rodriguinho tá nervoso,

não precisa desespero

Então, calma, calabreso!

Calma, calma, calabreso!

Senta no calabreso!

Senta no calabreso!