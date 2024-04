Lucas volta a lamentar ausência da ex: "Perdi o amor de quem me amava" | A TARDE

Em conversa com Leidy Elin, Lucas Buda voltou a lamentar nesta quarta-feira, 20, a ausência da ex, Camila Moura, no presente do anjo.

"Será que eu perdi o amor de quem me amava?", questionou o carioca, que seguiu.

"Aqui gente mostra como a gente é dentro das condições que estão colocadas aqui para a gente viver".

"A gente não vive com ninguém 24 horas por dia, a gente não vive nem com a nossa família 24 horas por dia", responde Leidy.

"Quando eu me deparo com situações como o vídeo do Anjo, que aparecem pessoas queridas para mim, mas não as que eu gostaria de ver, sabe? Isso me pega muito porque eu fico pensando cara, será que eu perdi o amor de quem me amava? De quem me conhece. Porque foi o que eu te falei...", diz Buda.

"Só que também não sabem o que a gente sente aqui, então para ela estava fazendo a coisa certa, para você ver outras pessoas", pontua a trancista.

"Total, eu entendo, mas eu penso o que me faz chorar, o que me faz não suportar e digamos assim, transbordar, e esse transborda é através do choro, é a insegurança de 'será que eles ainda estão comigo?'", reflete.