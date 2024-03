Luiza Brunet aciona MP após ameaças de morte por supostos fãs de Davi | A TARDE

Luiza Brunet tomou a decisão de recorrer ao Ministério Público após sua família receber ameaças de morte, segundo ela, de supostos fãs de Davi. Ele e Yasmin, filha de Luiza, vem se desentendendo com frequência no BBB 24 e muitos internautas alegam que a modelo tem perseguido o baiano no jogo.

>>> Vídeo: Davi protagoniza briga generalizada com Yasmin e Leidy Elin

Em entrevista a Leo Dias, a família expôs a situação. Antônio Brunet, irmão caçula de Yasmin, assim como a esposa, Marcella Duque, e Luiza Brunet receberam mensagens pelo direct do Instagram com conteúdo amedrontador. Em uma delas, a mãe da sister é xingada.

“Você é uma vagabunda, merece é se foder, sua racista, hipócrita de merda… cadê os vídeos delas difamando Davi desde o começo do jogo… vamos te matar”, disse o perfil.

Ao Splash, do Uol, Luiza Brunet disse que está tomando medidas legais necessárias diante dessa situação. “As coisas estão ficando complicadas, você sabe?! É difícil", disse ela, de acordo com a publicação.

Acusação de injúria

Na segunda-feira, 4, Luiza chegou a se pronunciar após Davi chamar Yasmin de "inútil" no jogo. A mãe da modelo compartilhou uma postagem indicando que o participante havia cometido injúria contra sua filha.

Explicando o que constitui o crime de injúria, Luiza enfatizou que o termo "inútil" está entre as palavras que ferem a dignidade de uma pessoa. Além disso, ela destacou os três crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria, compartilhando uma explicação sobre cada um deles.