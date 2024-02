Luiza Brunet critica Globo após casos de ameaça contra Yasmin | A TARDE

Causando polêmica dentro do Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet tem sido alvo de ameaças na internet. Na maioria das vezes, os perfis estão escondidos por fakes, o que vem incomodando a mãe da modelo, Luiza Brunet.

Uma conta no X, antigo Twitter, publicou nos últimos dias uma ameaça contra a sister. A postagem marcava a TV Globo e a conta oficial do BBB, além de Boninho. O perfil utiliza uma foto do baiano Davi, um dos rivais de Yasmin Brunet no jogo.

Na publicação, a conta falsa dizia: “Essas put*s vão morrer. Se a TV Globo botar essas m*rdas de Wanessa [Camargo] e Yasmin em novelas, vou mandar m*tar as duas”.

Luiza Brunet disse que um advogado criminalista já está cuidando do caso. “Eu acho um absurdo e a gente já tem um advogado especialista. Quando a Yasmin fez o contrato [com o BBB], eles pedem o advogado, então ela já tem um advogado, que é um especialista criminal, e ele já está se posicionando pra abrir um processo”, disse ao jornal Metrópoles.

E completou: “Fazer uma ameaça de morte é uma coisa muito grave. E, evidentemente, que essa pessoa que está fazendo ameaça de morte contra a Yasmin, já fez outras vezes, mas ela apaga. Dá um medinho aí apaga, mas aí já foi. Porque hoje em dia a internet é terra de ninguém, as pessoas falam o que elas querem, mas também tem outras de plantão pra printar o que se fala, o que se escreve ou o que se coloca como vídeo”.

Luiza Brunet criticou a "falta de posicionamento" da TV Globo diante das ameaças.

“Há a questão dessa exposição e a falta de posicionamento da TV Globo, nesse caso específico. A falta de proteção que a família fica. A gente não tem [proteção da Globo]. Eles não dão nenhum respaldo nesse sentido. E tenho medo real, porque as pessoas perderam o limite, perderam o medo, não confiam e acreditam na Justiça e podem, sim, vir a cometer um assassinato contra uma pessoa por uma questão de ódio. Então isso me dá muito medo”, finalizou.