Mansão alugada de Rodriguinho em SP recebe visitas de Thiaguinho | A TARDE

O cantor Rodriguinho tem se destacado pela participação no “Big Brother Brasil 24”. Causando polêmicas na casa mais vigiada do Brasil, o ex-vocalista do grupo Os Travessos vive em uma mansão alugada na região da Serra da Cantareira, em São Paulo.

Junto com a esposa Bruna Amaral e onze gatos, Rodriguinho costuma receber a visita de amigos e familiares na residência, que tem uma vista privilegiada da Mata Atlântica. No último Natal, o músico reuniu os mais próximos pela última vez antes de entrar no BBB 24.

Amigo antigo de Rodriguinho, Thiaguinho também é frequentador da mansão, que ainda conta com uma grande área externa, com piscina.

Rodriguinho no BBB

Protagonista de alguns conflitos, Rodriguinho polemizou após afirmar que não é "emocionado" pelo prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões para o vencedor. O cantor deixou de cumprir uma agenda de shows com 50 apresentações marcadas para entrar na casa mais vigiada do Brasil, segundo a assessoria do músico. O número de apresentações leva em consideração uma eventual presença dele na final.

Os valores dos cachês podem variar de acordo com a natureza do evento, no entanto, segundo levantamento realizado pelo jornal O Globo levando em consideração o pagamento por um evento em Barra do Piraí em 2023, Rodriguinho teria deixado de ganhar R$ 4.750.000,00. O dinheiro também seria utilizado para cobrir despesas logísticas, além de pagamento dos músicos e equipe técnica.