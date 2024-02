Marcus Vinicius acerta dia do Big Fone e chama atenção do público | A TARDE

Marcus Vinicius chamou atenção do público do Big Brother Brasil 24 ao comentar com os colegas de confinamento nesta madrugada sobre o Big Fone. Em conversa com Davi e Isabelle, ele disse para os amigos ficarem atentos, que previu o dia e o horário que a ligação ocorreria.

"Vocês querem atender o Big Fone? Geralmente ele toca durante o programa de sexta-feira à noite. Então fiquem ligados. Ele pode tocar em qualquer horário, mas toca muito na sexta-feira à noite, quando o programa está ao vivo", disse Marcus.

Momentos antes da afirmação, o diretor do programa, Boninho, anunciou que o primeiro Big Fone da temporada tocaria justamente no programa desta sexta-feira, 26. Quem atender, ficará imune e terá que escolher três pessoas para o paredão.

A fala de Marcus Vinicius provocou reações nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 25, o líder MC Bin Laden definiu Isabelle, Davi, Rodriguinho e Wanessa Camargo como alvos para uma possível indicação no domingo.