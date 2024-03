Matteus foi criado com Bolsa Família e passou necessidade, diz mãe | A TARDE

Aliado do baiano Davi Brito no reality show Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, o gaúcho Matteus Amaral foi criado com Bolsa Família, revelou sua mãe, Luciane Amaral, em entrevista ao jornal Extra, publicada neste domingo, 17.



Abandonado pelo pai antes mesmo de nascer, quando sua mãe tinha cinco meses de gestação, Matteus foi criado pela mãe e pela avó, Dona Neuza. A família passou por necessidade em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, o que fez com que Matteus, sua mãe e sua avó precisassem comer na casa de outras pessoas.

Ao vencer a prova do anjo neste sábado, 16, Matteus dedicou a avó o prêmio, um carro de R$ 170 mil.