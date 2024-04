Matteus indica Giovanna e Bin Laden para Castigo do Monstro | A TARDE

Matteus venceu a Prova do Anjo desta sexta-feira, 29, no BBB 24 e indicou MC Bin Laden e Giovanna para o Castigo do Monstro da semana. O participante está imune na décima quinta Formação de Paredão do reality.

O estudante de Engenharia Agrícola ganhou 10 mil reais e escolheu Beatriz e Alane para o Almoço do Anjo.

Desta vez os personagens do Castigo do Monstro são o flautista e o ratinho. A música do flautista tem o poder de atrair os ratinhos. Por isso, toda vez que a música tocar, os participantes terão que correr para o vilarejo.

Enquanto o flautista toca o instrumento, o ratinho dança. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP, vai para a Xepa.