Na cama com Isabelle, Matteus revela desejo inusitado; confira | A TARDE

Depois da dinâmica do 'Sincerão', realizada na noite de segunda-feira, 8, Matteus e Isabelle deitaram juntos na cama do Big Brother Brasil (BBB 24). Entre conversas e risadas, o gaúcho de Alegrete fez revelações para a manauara.

Após fazer cócegas na sister, o brother conta: "Eu já tenho as musiquinhas para quando eu for pai". Depois, comenta com ela sobre esse desejo que tem: "Vai ser a cria mais vida louca da face da Terra".

"Se for um menino, eu vou fazer as roupas iguais as minhas. Se for menina, vou encher de coisa, de penduricalho, brinco, pulseira e colocar roupa a coisa mais linda e fazer foto de mesversário", completou Alegrete.

A sister, então, pergunta quando ele quer ser pai e o gaúcho responde: "Eu quero estabilizar minha vida, dar uma casa boa pra minha mãe, arrumar a casa da minha vó, ter uma renda fixa [...] Aí o dia que eu encontrar uma companheira que eu veja que aquilo vai pra vida, que feche comigo".

Matteus pergunta também sobre os desejos de Isabelle ser mãe antes dos 35 anos, mas a sister responde que não, pois não está vivendo nenhuma relação neste momento para que possibilite a questão.

A dançarina fala que já viveu relacionamentos que a fizeram ter muita vontade de ser mãe, então essa vontade ficou acesa dentro dela: "Eu queria muito ter os meus filhos no meu casamento".

Assista:

Matteus cantando uma música de Criança pra Isabelle dormir e logo dps fala que quer ser PAi...#mabelle pic.twitter.com/VgIVDGz7MQ — Rebelde🐆🧭🧉 (@Ju_ff0701) April 9, 2024