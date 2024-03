Namorada de Davi quer seguir na Bahia após fim do BBB | A TARDE

A namorada de Davi, Mani Reggo, contou como está encarando o período de confinamento do participante do BBB 24. A vendedora falou sobre a distância e evitou projetar uma mudança de vida em caso de vitória de Davi, além de reforçar o desejo de seguir na Bahia mesmo se ele for campeão.

Mani explicou que continua sua rotina após a exposição de Davi na casa mais vigiada do Brasil. "Continuo com a rotina de abrir a barraca de segunda à sexta-feira, acordar 5 horas da manhã. Sigo com a rotina diária, tem que fazer salgado para a barraca, outras coisas", disse em entrevista para a Quem.

Ela destacou que a vida não será mais igual após a entrada do baiano no BBB e que sentiu dificuldades de ficar separada do parceiro.

"Nossa relação é muito intensa e nunca ficamos tanto tempo separados. Só havíamos ficado sem dormir juntos duas vezes. E está sendo muito difícil", destacou.

Sobre a possível premiação de campeão, avaliada em mais de R$ 3 milhões, Mani reforçou que vai esperar Davi sair da casa para definir as prioridades. "Não penso muito sobre isso. Vou esperá-lo. Se sair campeão, vou agradecer a Deus, se não, ele já é um vencedor. Tenho muito pé no chão. Vou esperar para a gente conversar sobre dinheiro, sobre mudança de vida", contou.

Ela descartou a ideia de deixar a Bahia. "Não passou pela minha cabeça mudar da Bahia, a terra maravilhosa, depois do programa. De Salvador para o Rio ou São Paulo, é perto. São duas, três horas de relógio, pertinho", brincou.