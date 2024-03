Nem Bahia, nem Vitória! Davi do BBB 24 revela para qual time torce | A TARDE

Um dos favoritos ao título do Big Brother Brasil 24, o baiano Davi revelou para qual time torce. Deixando Bahia e Vitória de lado, o motorista de aplicativo afirmou que é fã do Palmeiras, em conversa com seu aliado Matteus, nesta quarta-feira, 14.

"Palmeiras campeão, mais um ano, Brasileirão", cantou Davi. Em seguida, completou: "Não, eu torço pro Bahia, eu sou da Bahia". Ao ser questionado em seguida por Matteus, ele disse que torce mesmo pelo Verdão.

"Mas o que é que tem? 'Oxe', cada um tem seu time. Tem gente que é da Bahia e torce pro Corinthians, pro São Paulo. Qual o mal? Cada um tem seu time", disse Davi após ser provocado pelo colega por ser baiano e não torcer para nenhum time do estado.

Em apoio a Davi, Bahia e Vitória deram uma pausa na rivalidade e puxaram o mutirão “BAVI” para ajudar o baiano quando ele estava no paredão. A nova declaração do brother fez membros da Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, declararem apoio ao motorista.