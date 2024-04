"Não cabe a mim a situação entre eles", diz Pitel sobre Buda e Camila | A TARDE

Após ser eliminada do Big Brother Brasil, Giovanna Pitel participou nesta quarta-feira, 3, do café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você' e comentou sobre a relação com Lucas Buda no reality.

As investidas do professor resultaram no anúncio de término da sua agora ex, Camila Moura, que afirmou ter se sentido traída.

LEIA TAMBÉM

Vídeo: veja reação de Pitel ao descobrir fim do casamento de Lucas

Pitel, que durante o confinamento já havia demonstrado estranheza com o sumiço de Camila em dinâmicas, afirmou que seus sentimentos com Buda sempre foram de amizade e admiração. Ela pontuou ainda que a situação do casal precisa ser resolvida entre o casal.

"Admiro muito ele. É um cara inteligentíssimo. Essa situação dele, ele precisa resolver com ela. Meus sentimentos sempre foram de muita amizade e admiração. Só não cabe a mim essa situação entre eles dois", afirmou.

Ela lembrou da festa em que dançou para Buda e contou que havia passado dos limites na bebida, mas, felizmente, nada aconteceu entre eles.

"Lembro muito pouco dessa festa. Passei um pouco dos limites do álcool. Ainda bem que não aconteceu nada. Nunca passamos do limite da amizade".

“Fiz tudo que pude. Fui verdadeira com tudo o que eu sentia. Fiz o que achei necessário para me proteger dentro do jogo [...] e acho que isso me trouxe até aqui”, confessou Pitel.