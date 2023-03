"Não volto a jogar até ano que vem", diz Key Alves sobre vôlei

Oitava eliminada do Big Brother Brasil 23, a participante Key Alves falou sobre o retorno ao vôlei após a saída do reality show. A jogadora profissional revelou que não sabe se voltará a jogar nas quadras, além da situação contratual no Osasco, clube que defendia antes do programa. Key foi afastada do esporte por conta de uma lesão no joelho antes de ser convidada para o programa.

"Tinha um contrato, não sei como que ficou, porque ficou uma procuração com a minha irmã. Então deixo para ela decidir tudo", declarou em entrevista ao programa A Eliminação.

Em seguida, Key contou que ainda passará por uma cirurgia no joelho. "Mas agora no começo, impossível [voltar ao vôlei]. Tenho que fazer uma cirurgia que demora nove meses. Então, pelo menos esse ano e até ano que vem eu não volto a jogar. Tenho que esperar um pouco mais e decidir realmente se é isso que eu quero da minha vida. Voltar, fazer cirurgia, tem todo um processo", explicou.

Em contrapartida, a atleta ainda declarou que espera continuar no vôlei depois de realizar a cirurgia e seguir o processo de recuperação.

"Foi a lesão que eu tive alguns meses antes de ser convidada [para o BBB 23]. Isso mexeu muito comigo. Espero realmente continuar, porque eu sou muito nova e ainda acho que tenho um tempo para seguir a carreira de atleta. Mas é algo que mexe muito comigo, na minha cabeça, essa lesão que eu tive", completou.