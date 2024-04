Olodum não participará da festa de Davi em Cajazeiras | A TARDE

A banda Olodum não vai se apresentar no evento da possível vitória do participante do BBB 24, Davi, no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, na noite desta terça-feira, 16. O grupo foi convidado, mas ainda confirmaria a presença no evento.

Segundo a assessoria de imprensa da banda, o convite não foi aceito devido a uma incompatibilidade de agenda e logística. O grupo agradeceu o carinho da família de Davi.

“O Olodum está na torcida, desejando sucesso e reafirmando que independente do resultado, Davi já é campeão e poderá contar com o grupo sempre em sua jornada”, diz trecho de nota divulgada. Nas redes sociais, o grupo fez um pedido de votação para que o baiano vença o reality.

Leia a nota na íntegra:

"A Banda Olodum não estará no evento da vitória do baiano Davi no Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, dia 16, em Cajazeiras. A banda foi convidada e enquanto era avaliada as possibilidades para confirmar ou não, os diretores do grupo foram surpreendidos com a divulgação da presença do Olodum na festa, o que infelizmente não acontecerá, apenas por incompatibilidade de agenda e logística. Mais uma vez, o grupo agradece o carinho e convite da família do Davi. O Olodum está na torcida, desejando sucesso e reafirmando que independente do resultado, Davi já é campeã e poderá contar com o grupo sempre em sua jornada".



Festa de Davi

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE na última quinta-feira, 11, uma festa vai acontecer no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, em Salvador, para a grande final do Big Brother Brasil 24. A festa vai acontecer em torcida a Davi Brito, morador do bairro e grande favorito ao título do reality show. O baiano disputa o prêmio com Isabelle e Matteus.

Em post nas redes sociais nesta segunda-feira, 15, a equipe de Davi anunciou a festa com um grande telão, além de shows de nomes conhecidos da música baiana. A festa terá como atrações Olodum, Oh Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira e O Kannalha, Gasparzinho, Henrico Oliver, Vitor e Diogo, e Silvano Salles.



A equipe do baiano ainda anunciou "várias atrações surpresas". O evento vai contar ainda com trios elétricos e começará por volta das 17h.



"FALAAAAAA CALABRESOS! Teremos na terça-feira um grande telão para todos vocês na ARENA PRONAICA em cajazeiras com muita banda, muita votação e diversão garantida. Convidamos todos vocês para votar e vibrar juntos nesse evento com o intuito de fazer #DAVICAMPEÃO, vamos nessa?", postou a equipe.

Não será a primeira vez que um telão será colocado ao ar livre em um dia importante para Davi. No dia 6 de março, uma multidão se reuniu em uma praça no bairro Fazenda Grande II para acompanhar o resultado do paredão do BBB em que o soteropolitano acabou se salvando.