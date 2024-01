Participantes do BBB já conversam sobre votos; veja quem está na mira | A TARDE

No segundo dia de confinamento, participantes do Big Brother Brasil já conversam sobre possíveis opções de voto para o próximo paredão, que será formado nesta terça-feira, 9.

Na dinâmica, o líder indicará um participante e a casa vai mandar outros dois. Na quinta-feira, 11, um será eliminado.

Fernanda, Giovanna Pitel, Leidy Elin, Lucas Pizane e Nizam conversavam na área externa sobre as possibilidades.

"Eu não botaria quem a gente escolheu, de fato, que são as meninas", diz Fernanda para Nizam, que cita um nome.

"A pessoa que eu menos conversei foi com a Yasmin. Vocês conversaram em algum momento com a Yasmin, de conhecer?", questionou. Leidy Elin, por sua vez, diz que estava pensando no mesmo. "Caraca, tá lendo pensamento".

O cantor Lucas Pizane afirma que concorda com o nome de Yasmin para o quesito afinidade, mas há outras coisas a serem analisadas.

"Se fosse pelo critério afinidade, seria ela. Eu vi comportamentos que eu não gostei e eu fiquei pensando 'vou no critério do comportamento que eu não gostei ou vou no da afinidade?".

"Então, eu acho que a primeira semana é afinidade, né? Por que o comportamento muda", afirma Nizam. "Pode ser um comportamento isolado", complementa Lucas.

"Pelo que a gente conversou, daqui, é Giovanna, Yasmin e Luigi", diz Giovanna Pitel. "Para mim também, esses três", concorda Fernanda.