Perfil de Leidy sai do ar após briga com Davi no BBB 24 | A TARDE

O perfil oficial de Leidy Elin no Instagram saiu do ar nesta terça-feira, 12. A sister teve um embate direto com Davi após o Sincerão do BBB 24. Ela jogou as roupas do baiano na piscina depois da troca de farpas.

A conta de Leidy não apareceu mais na barra de pesquisa nem mostrou o número de seguidores. No X (antigo Twitter), a equipe dela divulgou um comunicado que indica que a conta foi derrubada por não seguir as regras do Instagram.



No post, a equipe apontou que os limites foram ultrapassados. “Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiu. E sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter. Isso é jogo limpo?”, questionou.



Leia o comunicado na íntegra:



"Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.



Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. E sabem o que mais? Querem derrubar até o TWITTER. Isso é jogo limpo?



Leidy Elin está vivendo as emoções do jogo, está expondo TODAS as opiniões sobre atitudes sendo que um reality show É SOBRE ISSO.



Enquanto muitos atacam sobre o que Leidy fez, por que não estão falando sobre ele ter dito que queria fazer xixi ou colocar coco na cama da Leidy? Por que não estão falando sobre ele ter dito que ia pegar um balde de água e tacar nela enquanto estava dormindo?



Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?"

Briga com Davi



A confusão começou na sala, quando Davi questionou os argumentos de Yasmin no Sincerão. Na ocasião, a modelo disse que ele faz as tarefas domésticas para “jogar na cara que os outros não fazem”.



Para defender a amiga, Leidy disse que Davi faz as tarefas da casa para jogar na cara. "Você já fez a mesa para jogar na cara de todo mundo que fez a mesa. Para de show", disse.



Leidy também acusou Davi de manipular Alane e Beatriz. "Conseguiu o que você queria, me afastar de Alane e Bia. Você é manipulador!".



Após os ânimos continuarem exaltados, Leidy resolveu atirar todas as roupas de Davi na piscina. "Não sou baixa? Agora eu vou ser subterrânea, cata tuas coisas aqui".



Davi não gostou e disse que irá ao confessionário para verificar, com a produção, se a atitude de Leidy é passível de expulsão. Ela disse que checou em outra ocasião, e a ação é permitida.