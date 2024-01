Prêmio para vencedor do BBB 24 pode chegar a R$ 3 milhões | A TARDE

O BBB 24, que estreia em 8 de janeiro e anuncia os participantes nesta sexta-feira, 5, dará um prêmio para o vencedor que pode chegar a R$ 3 milhões. Com 26 participantes e novas dinâmicas, o reality terá uma composição inédita entre os participantes, divididos em Pipoca, Camarote, e uma surpresa adicional.

Novos quadros com Luis Miranda e Marcos Veras estão previstos, e o diretor artístico, Rodrigo Dourado, destaca a interação com o público.

“No ‘Big Brother Brasil’ o público sempre foi soberano. São os espectadores que tomam as decisões sobre quem segue ou não no jogo e que alimentam a conversa fora do confinamento durante toda a temporada", afirma.

Ele explica que, com base no interesse do público, o programa terá duas frentes.

"A primeira, voltada a deixar o jogo mais surpreendente para quem está jogando e, também, para quem assiste".

"A segunda trata justamente da interação com o público durante o game, para além dos paredões, com a chegada de novos recursos que expandem a atuação de quem está acompanhando tudo de casa”.

Na votação, o público terá duas opções: "Voto da Torcida" e "Voto Único", com cada modelo de votação contribuindo com 50% do resultado final. O sistema misto de votação tem duas fases, sendo a primeira para escolher quem permanece na casa e a segunda para eliminar um jogador.