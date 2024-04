Primeiro finalista: saiba quanto Davi já ganhou no BBB 24 | A TARDE

Primeiro finalista do Big Brother Brasil 24 (BBB 24), Davi já embolsou R$ 130 mil durante a sua participação no reality show, que encerra na próxima terça-feira, 16. O baiano venceu a última prova de resistência e garantiu o seu lugar no Top 4 do programa e é cotado como favorito para ganhar o prêmio milionário que deve ultrapassar o tradicional R$ 3 milhões.

Durante dinâmica, no último sábado, 13, o motorista por aplicativo foi surpreendido com o acréscimo à sua conta bancária de R$ 10 mil, após levar a melhor na atividade de divulgação do Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

Veja quanto o baiano já faturou

Na última prova de resistência do programa, o brother ganhou um carro avaliado em R$ 281,9 mil.

Em sua primeira e única liderança, no último dia 8, o baiano ganhou R$ 100 mil e levou uma consultoria especializada, que será concedida pela marca patrocinadora do reality.

Além disso, ele também ganhou uma bolsa de estudos integral, no valor total de R$ 550 mil.

Já em eletrodomésticos, o motorista por aplicativo também recebeu R$ 5 mil, a mesma quantia equivale para o uso em delivery.

O finalista ainda ganhou videogame e um celular ao longo do programa.