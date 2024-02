"Psicológico de Davi é de cozinhar muito", diz mãe do brother | A TARDE

Quem acompanha o Big Brother Brasil 24 já deve ter visto os banquetes feitos pelo baiano Davi aos participantes. O público do reality ficou surpreso após ele transformar a experiência dele e dos colegas na Xepa em algo similar ou superior ao vivenciado no Vip, onde, tecnicamente, a situação deve ser mais confortável.

Em conversa com o Portal A TARDE, Elisângela Brito, mãe de Davi, contou que o filho sempre cozinhou para um grande número de pessoas devido a experiência no Exército.

"Davi era do Exército e cozinhava para 400, 500 pessoas. Então o psicológico dele é de sempre cozinhar muito", explica Elisângela. Ela conta ainda que sabia a verdade quando um participante ameaçou "meter a mão" na cara de Davi.

"O participante disse que ia meter o dedo na cara dele. Aí Davi ficou quieto... Eu que sou mãe sei que foi quieto entre aspas, vai meter o dedo na cara dele pra ver. Ele não vai agredir, mas vai falar".

Destino do prêmio

Elisangela contou ainda que, antes de se dirigir ao pré-confinamento, Davi revelou que estava indo ao reality com um objetivo já definido.

"Ele foi com um propósito. Quando saiu, disse: 'minha mãe, se o programa chamar, vim me despedir da senhora. Eu queria falar uma coisa. Se eu for, vou para buscar sua casa'. Ele disse, minha mãe, mesmo sozinha, lutou, então ele me defende. Ele não falou nada para ele, falou da casa. Minha casa quando chove, vou dormir em outro lugar".

Desistir? Jamais!

Diferente do que alguns internautas temem, Elisângela acredita que, mesmo com toda pressão, seu filho jamais apertaria o botão para desistir do programa.

"Pra Davi apertar aquele botão? Eu mudo meu nome para David Copperfield. Ele pode passar o que for, mas não vai desistir, nem agredir ninguém".