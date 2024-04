Reencontro de Davi e Mani é adiado mais uma vez | A TARDE

A expectativa para o reencontro de Davi Brito, campeão do BBB24, com a namorada Mani Rego está movimentando a web. Após uma declaração polêmica de que os dois estariam “apenas se conhecendo”, o motorista se retratou e afirmou que eles “juntarão as jumentas”, mas até agora, o casal não se viu.

>>> Contradição? Davi fala sobre casar com namorada: “Esperando o milhão”

Segundo o colunista Kadu Brandão, do iG, o reencontro foi adiado mais uma vez na madrugada desta quinta-feira, 18, apesar de os dois estarem na mesma cidade. Davi e Mai estão no Rio de Janeiro desde terça-feira, 16, mas até o momento não se viram.

Conforme Raquel Brito, irmã de Davi, o motivo dos dois ainda não terem se encontrado foi a agenda apertada. “Ele ainda não encontrou, coitado, porque está gravando. A agenda está muito corrida. Ele está muito cansado, agora está num set de gravação e daqui vai para o Projac. A vida está uma loucura”, disse.

Vale lembrar que Mani ainda se intitula como “esposa de Davi” nas redes sociais.