Rodriguinho cai no choro após indireta de Dennis DJ: "vive de música" | A TARDE

Em meio à festa, o cantor Rodriguinho se retirou para o quarto Gnomo para chorar, nesta madrugada, 17. Parte do público observou que ele ficou abalado após interpretar uma suposta indireta vinda do DJ Dennis. O artista, que estava animando o evento, aconselhou que o mais importante era garantir que todos se divertissem, mesmo que não gostassem do estilo musical, enfatizando sempre o respeito.

"Para quem vive de música, sabe que é incrível, né? A música tem um poder incrível de trazer alegria. Independentemente de ser pagode, reggae, funk, trap, axé... não importa, o que importa é a alegria que a música proporciona a todos", declarou.

Ao presenciar a situação, MC Bin Laden surpreendeu ao confortar o pagodeiro. Para quem não está por dentro, os dois tiveram um desentendimento recente após Rodriguinho chamar o funkeiro de "fofoqueiro" durante uma dinâmica do Perde e Ganha.

Questionado sobre o ocorrido, Rodriguinho desabafou: "Estou apenas refletindo sobre tudo... Há dias que são difíceis". Tentando consolar o colega, Bin Laden destacou o quanto ele faz bem para muitas pessoas na casa: "Você segura a barra de muita gente".

"Não estou conseguindo me ajudar, quanto mais ajudar os outros. Está complicado. É muito difícil isso aqui, droga!", desabafou Rodriguinho. "Chorar mostra um lado humano seu. [...] Você mantém todos fortes aqui dentro com o seu jeito, mas só você sabe como se sente. Eu falo isso porque gostaria de ser assim, mas acabo sendo frio", pontuou Bin. "Você não é frio, apenas acha que é", respondeu Rodriguinho.