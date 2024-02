Rodriguinho "quer muito" ir ao paredão para testar popularidade | A TARDE

Após declarar algumas vezes que não fazia questão de estar no Big Brother Brasil, Rodriguinho afirmou nesta terça-feira, 30, que passou a gostar da experiência.

Ele contou que tem a meta de passar ao menos um mês na casa, pois se passar disso e não vencer, será prejuízo.

LEIA TAMBÉM

Silvanno Salles rebate menosprezo de Rodriguinho: crítica ácida

"Eu tava sem brilho, agora eu tô gostando. Eu não vou ficar triste se eu sair, não. Eu pus na minha cabeça que tinha que ficar no mínimo um mês. Se eu passar muito e não ganhar, acaba sendo um preju. Mas já deu né!", contou o cantor.

Ele contou ainda que quer ir ao paredão para saber as impressões do público. "Essa semana já deu o tempo que falei deu m mês. Eu quero muito ir no Paredão pra saber como eu estou lá fora".