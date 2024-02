Salvador recebe confessionário do BBB | A TARDE

No último mês, os olhos do público estão voltados para as movimentações da casa mais vigiada do país. Representada no BBB 24 pelo baiano Davi Brito, a população de Salvador foi convidada a dar seu depoimento sobre os últimos acontecimentos no programa.

Essa interação acontecerá por meio de um formato diferente: uma van personalizada e aberta ao público, que permitirá que qualquer pessoa interaja com o espaço e compartilhe suas opiniões. A ação do Mercado Livre, patrocinador do reality pelo segundo ano consecutivo, acontece nesta segunda-feira, 19, no Farol da Barra, às 14h.

Os momentos mais autênticos e divertidos serão registrados nas redes sociais do Mercado Livre. Outros cartões postais já receberam a van, como a praça Charles Miller, em frente ao Mercado Livre Arena - Pacaembu, e no Rio de Janeiro, o cenário foi o Largo da Lapa.