Segundo contrato, Davi e Bin infringiram regras que preveem expulsão | A TARDE

Bin Laden e Davi Brito enfrentam a possível expulsão do BBB 24, conforme determinações contratuais da Globo. A cúpula do programa, se optar por ignorar as regras estabelecidas, violará seu próprio regulamento.

Bin Laden se envolveu em uma discussão acalorada com Matteus Amaral após o Sincerão, enquanto Davi Brito instigou o confronto físico. A situação ainda colocou outros participantes em risco, como Buda, e exigiu intervenção dos dummies e de Boninho, diretor da atração.

Segundo o colunista Gabriel Perline, que divulgou trechos do documento, tanto MC Bin Laden quanto Davi infringiram cláusulas do contrato que assinaram e, em tese, deveriam ser expulsos.

O contrato do programa especifica que comportamentos abusivos e ameaças de agressões são inaceitáveis. As cláusulas também mencionam a possibilidade de desclassificação imediata para participantes reincidentes em infrações graves.

A Cláusula 11 - ANTICORRUPÇÃO, que se inicia na página 9 considera o respeito ao próximo como premissa inafastável para todas as atividades da emissora.

"Neste sentido, a Globo registra que comportamentos abusivos, como assédio moral e sexual ou outras formas de abuso, bem como ameaças de agressões ou agressões, físicas ou verbais, entre Participantes ou com terceiros, não serão toleradas em hipótese alguma". Já no Anexo 1, Cláusula 2 - DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO, consta:

"Sem prejuízo das demais hipóteses de desclassificação e/ou eliminação expressamente previstas neste Regulamento, no Contrato ou nas Regras Básicas do Programa, a Globo poderá, a qualquer tempo e em qualquer fase da Competição, desclassificar, inclusive antes do início do Programa, sem qualquer explicação formal, qualquer um dos Participantes que descumprir qualquer regra e/ou obrigação estabelecida pela Globo para o desenvolvimento da Competição e/ou realização do Programa, bem como nas situações exemplificadas a seguir, caso seja constatado pela Globo, segundo o seu exclusivo critério:

(i) que a participação e/ou desempenho do Participante é incompatível com o Programa;

(iv) que o Participante descumpriu quaisquer regras deste Regulamento, do Contrato e/ou Regras Básicas do Programa, inclusive no que concerne às condições de exclusividade e confidencialidade".

Na mesma cláusula, o terceiro parágrafo aponta que, caso o participante receba mais de uma advertência por ter cometido uma infração grave, ele também deverá ser expulso do jogo. Tanto Bin quanto Davi já receberam tal alerta.

O trecho diz que a emissora pode advertir e eliminar participantes do programa se violarem as regras do contrato, conforme a gravidade das infrações e a avaliação exclusiva da emissora.

A permanência de Bin Laden e Davi poderia abrir precedentes perigosos para futuras edições do programa.

Vale lembrar que em outubro de 2023, a Record TV decidiu expulsar a jornalista Rachel Sheherazade, apontada como favorita do programa, por agressão contra Jenny Miranda.