Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda 15 | A TARDE

Considerada a favorita da edição, a jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, após uma briga com Jenny Miranda, na manhã desta quinta-feira, 19. As duas se estranharam na hora das tarefas domésticas, e a jornalista chegou a contar para os amigos que sua mão pegou no rosto da influenciadora quando tentou se defender.

Após o episódio, a jornalista foi convocada pela produção do reality rural. Pouco depois, a produção exibiu o aviso de expulsão.

“Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no Closet”.

Os participantes ficaram chocados com a decisão. A cena da briga, que foi cortada do ao vivo, vai ser exibida no programa, à noite. A Roça, que também seria nesta quinta, foi cancelada.

Repercussão

A expulsão tomou conta das redes sociais. No X, antigo Twitter, muitos internautas criticaram a medida e disseram que Jenny Miranda também devia ter sido expulsa.

"Se a Rachel for encurralada na parede, Jenny tbm era pra ser expulsa", escreveu um perfil. "Só quero saber o que está acontecendo, como assim a participante Rachel foi expulsa e não tem imagens da treta na minha mesa", reclamou outro.