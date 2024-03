Sem saber de término, Lucas se declara a esposa: "Amor da minha vida" | A TARDE

Sem saber que seu casamento está terminando, o professor Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, se declarou para a esposa na madrugada desta segunda-feira, 4. No quarto do líder, ele observa as fotos da família e então faz a declaração. "Amor da minha vida. Será que você está acordada a uma hora dessa, Camila?", pergunta o Líder.

"Camila, me perdoa por ter feito essas alianças escusas. Mas é porque eu achava que tinha que ser feito. Amor, não dá para ver tudo daqui. A gente tem uma visão limitada das coisas. Eu acho que elas são legais. Pode ser que não, mas fazer o quê? É o que dá para ver", diz o professor de Educação Física.

Pouco depois, ele comenta com Yasmin Brunet e Leidy Elin: "Gente, eu estou doido para chegar em casa quando eu sair dessa loucura depois da final. Chegar na minha casa, deitar na minha cama com a minha esposa", diz.

O que Lucas não sabe é que nos últimos dias, a sua esposa Camila Moura tem dado a entender que o relacionamento chegou ao fim após ele flertar com Giovana Pitel no BBB.

"Quando começou o burburinho, pensei: 'vamos ver'. Só que as coisas foram piorando. Para mim, traição não é só beijar na boca. E o Lucas entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição", desabafou nas redes sociais.

O flerte já foi percebido também dentro da casa mais vigiada do Brasil por Fernanda, amiga de Pitel. "Ele pegou uma paixão nela. Não vou mentir não, estou meio enciumada", confessou a sister em conversa com Michel também durante essa madrugada.

Na sequência, Fernanda lista as atitudes do Líder da semana que notou recentemente: "Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela. Fica fazendo elogios, 'nossa, você está linda', fica botando a mão. Aí, começam a cantar música do Emicida. Fico só olhando. Já deu para ver que eles têm muita coisa em comum", avalia.