Ex-esposa de Lucas desabafa sobre traição e faz pedido a Boninho; veja | A TARDE

A ex-esposa do participante do Big Brother Brasil (BBB), Lucas Henrique, conhecido como 'Buda', se pronunciou na noite deste domingo, 3, sobre a 'tentativa' de traição que aconteceu durante a festa da última sexta-feira, mostrada no programa de sábado.

Mesmo depois de já ter feito postagens, dando a entender que terminou com o brother após a situação que passou no BBB, Camila Moura resolveu gravar stories onde falou mais abertamente sobre o ocorrido.

"Estou aqui botando a cara, porque não tinha como eu não vir me pronunciar. Não sou de ficar engolindo as coisas, aguentar chacota e ficar me humilhando. O Lucas entrou no programa sabendo disso. Não tolero esse tipo de coisa", começou Camila.

Em seguida, ela explica que já estava havendo conversa sobre a situação, mas preferiu aguardar e ver como tudo se desenrolava. Camila explica ainda que, na visão dela, traição vai além do contato físico.

"Quando começou o burburinho, pensei: 'vamos ver'. Só que as coisas foram piorando. Para mim, traição não é só beijar na boca. E o Lucas entrou sabendo disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para conquistar a pessoa, para mim, Camila, isso já é uma traição", completou.

No desabafo, ela lamentou o fato do casamento de 15 anos ter chegado ao fim de tal forma. "O BBB era um sonho de nós dois. O Lucas quis entrar para a gente quitar nosso apartamento. E isso foi por água abaixo. Eu não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar o nosso relacionamento de 15 anos no lixo", declarou.

Por fim, a agora ex-esposa de Lucas Henrique ainda deixou um pedido especial para o diretor do programa, Boninho, para quando o ex-participante deixar a casa.

"Lucas não entrou para fazer história no Big Brother? Eu, como professora de História, estou aqui para ajudar. Quando chegar o momento, que uma hora vai chegar, conto com a ajuda de vocês para Lucas ficar registrado na história do programa para sempre. Thais [Fersoza], quando chegar a hora do papo lá com a pessoa que sai, senta o sarrafo, por favor, faz isso por mim, e como eu sou ainda sou esposa dele, por favor Boninho, deixa eu participar do papo com o eliminado", encerrou Camila.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais