Sincerão: Davi é chamado de 'contraditório' e tem DR com Pitel | A TARDE

Mais uma edição do Sincerão agitou o Big Brother Brasil 24 na noite desta segunda-feira, 2. Nesta semana, Alane, Beatriz, Pitel, Giovanna e Lucas Henrique foram escolhidos para participar da dinâmica, tendo que escolher um participante para defender e outro para criticar. Protagonista do programa, o baiano Davi voltou a ser alvo dos seus colegas de confinamento.

Durante a participação, Pitel afirmou que Davi foi "contraditório" em alguns dos seus posicionamentos no jogo. Ela citou situações em que o motorista guardou informações para utilizar no Sincerão e lembrou de um conselho que o baiano deu a ela.

>> Fernanda minimiza supostas falas racistas contra Davi: "Era do jogo"

Segundo a alagoana, o baiano sugeriu que ela ponderasse o uso de algumas palavras ao se referir a sua aliada Beatriz, no entanto, no ponto de vista dela, Davi nunca "mediu palavras" nas brigas que protagonizou na casa. A afirmação deixou o motorista incomodado.

Após a discussão com Pitel, Davi desabafou com Beatriz e disse que estava tranquilo no jogo sobre o assunto. "Não me atingiu em nada", comentou Davi sobre o posicionamento da sister.

"Caçando coisa"

Para Beatriz, Pitel estava "caçando coisa" com o baiano após perceber que cometeu erros na casa.

"Ela está tão caçando coisas que ela tentou tirar uma coisa nada a ver da sua conversa com ela. 'Eu errei com a Bia e com a Alane, não está legal, então eu vou dar uma de João Sem Braço. Eu vou fingir que estou invisível nessa parte e vou contar uma coisa do Davi", sugeriu Bia.

A nutricionista Giovanna acompanhou a conversa dos dois na Central do Líder e afirmou que "Beatriz não entende nada".

Resoluções

A dinâmica desta segunda-feira cumpriu o objetivo de envolver a casa. Beatriz, Alane e Giovanna trocaram farpas, enquanto Lucas e Isabelle utilizaram a noite para discutir a relação. O professor afirmou na conversa que mesmo com a distância, nunca deixou de gostar e admirar a manauara.

Após brigar com Davi e se resolver, MC Bin Laden afirmou em conversa no Quarto do Líder com Giovanna que não consegue "ver o monstro" que muitos participantes apontaram que o baiano era.