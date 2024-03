Tá com Nada: saiba o que a punição significa para participantes do BBB | A TARDE

Integrantes do BBB 24 foram punidos, na madrugada desta quinta-feira, 7, após atingirem o limite de penalizações no Vacilômetro. Por consequência disso, todos os participantes foram levados ao 'Tá com Nada'.

De acordo com as regras do Big Brother Brasil, quando o grupo é levado ao 'Tá com Nada', o que também inclui o líder, todos passam a contar apenas com arroz, feijão e goiabada como alimentação. As regalias do VIP e os mantimentos da Xepa são suspensos e a produção tira o acesso dos participantes aos alimentos que já estão na casa.

A punição geral já foi registrada em outras edições do programa. No BBB 15, a casa foi punida após o participante Luan, que estava na Xepa, ter pegado um nugget para comer sem permissão. Na ocasião, os participantes encontraram a geladeira lacrada quando foram na cozinha.

As geladeiras também foram lacradas no BBB 18, quando Mahmoud disse que comeria no grupo com mais regalias com o objetivo de prejudicar os participantes. Ele fritou ovos na panela do VIP, algo proibido pelas regras. Na confusão, ele afirmou que não teria cometido o ato de forma proposital.