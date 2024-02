Vanessa Lopes fala pela 1ª vez sobre desistência do BBB; confira | A TARDE

A ex-participante do Big Brother Brasil, Vanessa Lopes, falou pela primeira vez após a desistência do reality show. A entrevista da influenciadora digital foi divulgada na edição do Fantástico deste domingo, 18.

Vanessa teve uma rápida passagem na casa, que ficou marcada por episódios de confusões mentais. Nessas últimas semanas, ela buscou ajuda médica e vem cuidando da saúde, ao lado de amigos e familiares.

"Eu continuo achando que a decisão foi um alívio. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única e a que maioria das pessoas deseja. Mas eu não estava bem para viver aquilo. Prefiro estar em casa, com cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu tava lá", conta Vanessa.

Sobre os episódios que aconteceram dentro da casa mais vigiada do Brasil, a brasiliense revelou que o médico que a atendeu classificou como um 'quadro psicótico' e a situação ocorreu, principalmente, devido ao estresse.

"Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, falta de sono, ansiedade, medo do que tava acontecendo fora do programa, medo que tava acontecendo dentro do programa", explicou.

Vanessa ainda completa: "Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: 'Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'".

Por fim, a ex-BBB relata que já tinha tido episódios na vida em que precisou de acompanhamento médico, mas ressalta que esse quadro específico ela nunca teve na vida.