Vaza áudio de Fernanda afirmando estar sem dinheiro após sair do BBB24 | A TARDE

Um suposto áudio da ex-sister Fernanda Bande reclamando sobre estar sem dinheiro começou a circular nas redes sociais, nesta terça-feira, 16. A confeiteira garante na conversa que está passando por dificuldades financeiras e tendo ajuda até para se locomover e chegar nos compromissos após o BBB 24.

“Gente, não tem dinheiro. Muita coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa, não se recebe quando sai”, disse. No reality, a sister ganhou R$ 45 mil, um videogame e R$ 5 mil em eletrodomésticos.

Fernanda ainda expôs que só receberá os prêmios após alguns meses. “Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe? Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo”.

Os Pipocas, como Fernanda, recebem um cachê no valor de R$ 7 mil, segundo o jornalista Leo Dias. Porém, o valor é parcelado em 7 vezes, sendo R$ 1 mil cada uma delas. Além disso, eles ainda ganham R$ 500 por semana que se mantém na atração da TV Globo.

Já o Portal Terra, garante que o período do pagamento consta no acordo assinado pelos brothers. Por cláusula contratual, as emissoras não costumam desembolsar o dinheiro imediatamente após a eliminação de cada um deles, uma vez que têm de 30 a 60 dias para transferir os montantes.

Trabalhos pós-BBB

Nesta segunda-feira, Fernanda Bande fez uma campanha publicitária para um suplemento alimentar, afirmando que está trabalhando bastante. “Só mesmo acordando bem cedo pra dar conta de tudo! Quem tem a vida corrida como a minha, com filho pequeno, trabalho bombando e agenda cheia, sabe do que eu tô falando!”, falou na publicidade.