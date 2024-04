Governadores pedem votos para finalistas do BBB 24 | A TARDE

Os governadores Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia, Wilson Lima (União Brasil), do Amazonas, e Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, estão fazendo campanha para Davi, Isabelle e Matteus na final do Big Brother Brasil (BBB) 24.

“Não acompanho o Big Brother todos os dias, mas tenho acompanhado nas redes sociais, pelo jornalismo, e lá tem um baiano. É importante que a gente possa vibrar, torcer, mas é importante votar. É mais um baiano que sofreu discriminação por ser negro, por ser nordestino. Davi, nesta terça-feira estamos unidos com você”, disse Jerônimo.

“Deu certo a nossa união e a nossa cunhã Isabelle está na final do BBB. Para comemorar, todo mundo vai assistir esse último programa lá no Largo de São Sebastião. Vamos abrir também o bumbódromo para a galera acompanhar nos telões, com apresentações dos bois Garantido e Caprichoso. Agora, meu amigo e minha amiga, é votar. Senta o dedo aí para que a Isabelle seja a grande campeã”, pediu Wilson.

É o Amazonas na final do #BBB24! Vamos celebrar a participação da nossa cunhã Isabelle e acompanhar a final do programa em uma grande festa no Largo de São Sebastião e no Bumbódromo de Parintins, com apresentações de Garantido e Caprichoso. Vamos votar que agora é #IsabelleCampeã pic.twitter.com/JgzbmXH9TL — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) April 15, 2024

“Tem um gaúcho representando bem o Rio Grande lá dentro, mostrando a nossa cultura, mostrando o amor pela nossa terra. O Matteus está chegando muito pertinho da final e passa por um paredão que vai definir se ele permanece lá ou não. Então, ficam conclamados, convocados os gaúchos para poder garantir a permanência do Matteus, levar o Rio Grande do Sul junto com ele até a final do Big Brother Brasil e, quem sabe, assim, esperamos com a vitória dele, mostrar um pouco mais a nossa cultura e do quanto os gaúchos são apaixonados pelo Rio Grande”, disse Eduardo Leite.