Vereador celebra vitória de Davi: “Ganho coletivo” | A TARDE

O vereador e líder da oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o vereador Sílvio Humberto (PSB), celebrou a vitória de Davi Brito no Big Brother Brasil (BBB) 24. O baiano foi o campeão da edição com 60,52% dos votos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Sílvio pontuou a importância da trajetória de Davi no reality para aqueles que se enxergam nele. “O que as pessoas sentiram é aquilo que a gente chama de identidade. Eu sou porque nós somos. Então isso gerou essa comoção de A a Z, não só na Bahia, mas em outros lugares, onde as pessoas se identificavam com o chamado, entre aspas, o andar de baixo da sociedade”, disse.

O vereador também falou que foi uma vitória coletiva. “Eu acho que ele [Davi] coloca a universidade como um projeto de vida e trabalho dele e da sua família. Tem muitos que estão buscando isso, mas falta o quê? Oportunidades. E eu acho que também vem de lição essa ideia de que nossas saídas são coletivas. Quando o povo se junta fica um elo inquebrantável. E se A ou B vai se beneficiar disso é muito relativo. Eu acho que tem um ganho coletivo para toda a sociedade brasileira que se envolveu, que se identificou com esse Davi, que se constituiu em um gigante”, destacou.

“Parabéns Davi! É a vitória dessa baianidade, daqueles que vêm de baixo e acreditam”, completou.