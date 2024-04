Vídeo: Ivete pede para ser derrubada por Bia durante festa | A TARDE

O show de Ivete Sangalo na festa do BBB 24, desta sexta-feira, 22, foi repleto por momentos icônicos e engraçados. ‘Mainha’ como é conhecida pelos fãs, com seu jeito descontraído, protagonizou diversas cenas inusitadas, como pedir para Bia reproduzir cena que aconteceu entre a sister e Sabrina Sato na casa.

No meio dos brothers, a cantora e a vendedora do Brás começaram a dançar ao som de “A galera”. A artista disse que “sentiu falta” da participante a derrubar, assim como fez com Sabrina.

As duas se jogaram juntas no chão. Bia deu vários beijos na cantora e se divertiu com a cena. “Agora você me levanta”, brincou a cantora.





Reprodução | Twitter

Bia derruba Sabrina

Sabrina Sato foi a invasora do BBB 24 na última quarta-feira, 20. Na sua entrada, a participante Bia se empolgou, foi correndo em direção a artista e a derrubou.