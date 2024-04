Wanessa se explica sobre afastamento de Yasmin: "agenda extensa" | A TARDE

Expulsa do BBB 24, Wanessa Camargo usou as redes sociais para se pronunciar sobre o afastamento da modelo Yasmin Brunet, sua amiga no confinamento já eliminada do reality.

Com as duas já fora do programa, internautas notaram que, até então, não houve um encontro público entre as amigas.

Wanessa alegou que tal encontro só não aconteceu ainda devido a agenda de compromissos.

“Oi meus amores, para vocês que torcem por mim, pela Yas [Yasmin Brunet], eu quero dizer que está tudo bem! Por favor, não acreditem em notas que contenha só inverdades e envolvam só quem não tem nada a ver coma história", iniciou ela, que seguiu.

A Yas estava lá no Rio de Janeiro cumprindo uma agenda extensa que ela tinha que cobrir, acabou de chegar em São Paulo, tudo tem seu tempo!”, explicou Wanessa.

Na publicação ela se declarou à amiga e disse que espera, sim, encontrá-la.

"Eu amo muito ela, tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá dentro, momentos lindos que eu nunca mais vou esquecer e a gente vai ter momento de se encontrar, tá bom?".