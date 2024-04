Yasmin Brunet fará “churrasco secreto” com proibição de celulares | A TARDE

Yasmin Brunet está organizando um churrasco para confraternizar com os brothers e sisters aliados, que foram eliminados do BBB 24. Mas a confraternização, no entanto, será secreta: a modelo proibiu a entrada de celulares dos convidados.

"Estou sabendo desse churrasco e eu estarei presente. Estou muito a fim de fofocar com essas meninas. Tive o contato com a Pitel, fiquei muito feliz de vê-la. Gente, estou muito a fim de encontrar muita gente", disse a nutricionista Giovanna Lima em entrevista ao GShow.

"Estou muito animada e realmente querendo muito esse churrasco secreto. Lá é proibido entrar celular", reforçou.

Recentemente, Yasmin movimentou a web ao compartilhar um clique ao lado de Wanessa Camargo. Neste domingo, 7, a ex-mulher de Gabriel Medina publicou um story no Instagram de mãos dadas com a filha de Zezé Di Camargo e afastou as especulações de brigas.

Ao som de uma música da cantora Taylor Swift, que embalou vários momentos da passagem delas pelo reality show, Yasmin postou um vídeo de mãos dadas com Wanessa, fazendo uma brincadeira que elas faziam dentro da casa. Vale lembrar que a loira afirmou que não tinha visto a aliada antes, porque ela estava "reclusa" após ser expulsa por agredir Davi Brito.