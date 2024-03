Yasmin Brunet passa por 'saia justa' com Dona Déa no 'Domingão' | A TARDE

Yasmin Brunet participou do programa "Domingão com Huck", na tarde do último domingo, 17. Durante o programa, ela foi alvo de duras críticas por parte de Dona Déa e da bancada do programa.

A mãe de Paulo Gustavo opinou que Yasmin não agiu corretamente com Davi, o maior “desafeto” da loira no reality.

“Quando o Rodriguinho esteve aqui, eu defendi você, mas hoje eu não vou te defender. Eu vou falar com você como se eu fosse a sua avó. Você não tá com saudade [dos colegas ‘BBB’], não. Viu todo mundo lá, dançando, a menina do ‘Brasil do Brasil’, e sabe o que você falou? Que ‘ainda bem que não estava lá’. Você fez tudo errado com o Davi. Eu não tô torcendo pra ninguém lá, eu tô falando a realidade”, disparou Dona Déa.

Yasmin tentou se defender, e disse estar disposta a aprender com seus erros dentro da casa, especialmente os cometidos com Davi. “Eu tô sempre disposta e eu quero aprender, e eu tô aqui pra ouvir, porque o que aconteceu lá dentro da casa, a gente tava com os jogadores, não as pessoas. Eu respeito muito o Davi como pessoa. Eu sei que me exaltei muito com palavras que não me orgulho nem um pouco. Lá eu deixei a emoção me guiar diversas vezes, e eu quero aprender, tô sempre disposta a aprender”, declarou ela