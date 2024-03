Yasmin: "Davi vai expulsar de um a um, não sabe ganhar de outro jeito" | A TARDE

Ainda inconformada com a saída de sua amiga Wanessa Camargo, expulsa por agressão, Yasmin Brunet detonou neste sábado, 2, o baiano Davi Brito, que acusou a cantora de agressão.

Em conversa com Yasmin e Pitel, Fernanda afirmou que a modelo deveria abrir os olhos. "Você é a próxima que ele vai querer expulsar! Ele vai ganhar expulsando todo mundo", disse.

Yasmin reagiu afirmando que o baiano não conseguiria a vitória de outra forma. "Ele não consegue ganhar de outro jeito, vai expulsar de um a um! O bom jogador que ele é!".

Pitel, por sua vez, sugeriu que Davi ficaria excluído no jogo e Yasmin rebateu. "Não vai ser, porque ele tem as Fadas".

"Vai se sentir excluído, porque errou", disse Pitel. Yasmin seguiu detonando Davi.

"Não é possível que ele fez isso, não é possível, não é possível. Ele é mais que baixo, ele é subterrâneo".

Fernanda concordou, afirmando que Davi tirou a chance de uma jogadora e Yasmin defendeu a cantora.

"Ela jamais faria absolutamente nada pra machucar alguém, nem com palavras, cara! Depois daquela briga lá, ela se sentiu mal porque achou que foi muito agressiva. Ela jamais encostaria... nada... nem um dedo! Não é possível isso, cara!".

"Ele quis tirar do jogo real, não se sentiu ofendido e magoado porque encostou no pé dele da forma que foi não, quis tirar do jogo, uma peça do jogo!", disse Fernanda.